Ocho muertos y ocho heridos en un accidente de tránsito cerca de Brasilia

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São Paulo, 21 abr (EFE).- Al menos ocho personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas este martes en un grave accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos cerca del Distrito Federal de Brasilia, informaron fuentes oficiales.

Una furgoneta que transportaba a 13 personas con dirección a la capital brasileña se chocó de frente con una camioneta, que a su vez impactó con un camión que pasaba en ese momento por la carretera, de acuerdo con la investigación preliminar del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro tuvo lugar sobre las 06.30 hora local (09.30 GMT) a la altura del municipio de Formosa, en una vía federal que conecta Brasilia con la ciudad de Fortaleza, en el litoral noreste del país.

De las ocho víctimas mortales, siete viajaban en la furgoneta y una iba en la camioneta.

Otras ocho personas fueron transferidas a hospitales de la región para recibir atención. Se desconoce el estado de salud de los ocho heridos. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

Según la prensa local, los bomberos, con el apoyo de otras fuerzas de seguridad, tuvieron que rescatar a varias personas que estaban atrapadas entre los hierros de los vehículos.

La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente. EFE

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