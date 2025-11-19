Ocho novelas hispanoamericanas integran la colección Mapa de las Lenguas 2026

4 minutos

Madrid, 19 nov (EFE).- Ocho novelas procedentes de Argentina, México, Chile, Perú, España y Colombia integran la colección literaria Mapa de las Lenguas 2026, obras que serán lanzadas simultáneamente en España y Latinoamérica el próximo año, un proyecto que en su décimo aniversario sigue apostado por la internacionalización de la mejor literatura en español.

La colección de literatura hispanoamericana para 2026 fue presentada este miércoles en una rueda de prensa telemática por la directora editorial de Alfaguara y Random House, Pilar Reyes, junto con los ocho autores seleccionados, cuyas obras revelan la amplitud y la diversidad de la narrativa contemporánea: del testimonio histórico a la distopía, de la fábula poética a la crónica de lo real.

A partir de esos ocho autores, que han obtenido el reconocimiento en sus países de origen en 2025, el proyecto Mapa de las Lenguas establece una fecha de publicación simultánea, una estrategia y gráfica comunes, y un trabajo coordinado de promoción entre todas las editoriales que suman fuerzas desde lo local para situar a estos autores a nivel internacional.

«Esta iniciativa nace de generar intercambios, puentes de circulación de libros. En estos diez años las cosas han cambiado, hay un aire renovado y de interés en leernos», aseguró Reyes, aunque reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer: «hay que llegar a los lectores de una manera más contundente».

Siguiendo la cronología de este proyecto, a partir de febrero de 2026 se publicarán simultáneamente en España y Latinoamérica los títulos del argentino Roberto Chuit Roganovich (‘Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores’), la mexicana Gabriela Damián Miravete (‘Soñarán en el jardín’) y de los españoles Paco Cerdà (‘Presentes’) y Laura Chivite (‘El ataque de las cabras’).

También los de los colombianos Andrea Mejía (‘La sed se va con el río’) y Antonio García Ángel (‘Que pase lo peor’), del chileno Alfredo Andonie (‘Serpiente’) y del peruano Daniel Salvatierra (‘Criaturas virales’).

«Nuestro objetivo es hacer de la literatura en español una sola literatura», remarcó Reyes.

«Alguna forma de resistencia»

Las obras seleccionadas tienen en común, en sus distintos formatos, «alguna forma de resistencia» y van desde la revisión histórica a la visión de un futuro, cercano en algunos casos y más alejado en otros.

«Los seres humanos no vivimos únicamente en el presente, continuamente estamos desplazándonos tanto al pasado como al futuro y estamos construyendo nuestras vidas en medio y a través de esas temporalidades», dijo a preguntas de EFE Damián Miravete.

«Desde Latinoamérica siento que hay un interés muy grande por recuperar los futuros perdidos que se pueden rescatar después de un proceso colonial de medio milenio», apuntó.

Urge, añadió, «en el estado de las cosas actuales, donde hay una crisis tremenda de credibilidad en las instituciones que confiábamos, que revisemos nuestra historia y que nos hagamos preguntas que nos lleven a otras posibilidades de presentes y por lo tanto de futuros».

La lista de autores se da a conocer a puertas de la Feria del Libro de Guadalajara (México), «una cita importante que refleja la temperatura de la literatura en española», agregó la directora editorial de Alfaguara y Random House.

El Mapa de las Lenguas se inauguró en 2015 en España con el fin de dar a conocer al lector español el talento latinoamericano y entre 2016 y 2017 Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y México se sumaron a este proyecto, creando cada uno de ellos un catálogo local, en el que fueron incorporando voces literarias provenientes del resto de territorios, y posteriormente también se unieron Perú y Estados Unidos. EFE

ajs/lar