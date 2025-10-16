Ocho países de la OCDE, incluido España, tienen las mayores tasas de empleo desde 2005

1 minuto

París, 16 oct (EFE).- España es uno de los ocho países de la OCDE, junto con Austria, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Grecia, Japón y Portugal, que terminaron el segundo trimestre del año con sus mayores tasas de empleo desde el comienzo de la serie histórica que comienza en 2005.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica este jueves, en un comunicado sobre la situación del mercado de trabajo, que en el segundo trimestre la tasa de empleo (el porcentaje de la población en edad de trabajar ocupada) fue del 70,3 %, como en el trimestre precedente, y que ese fue el máximo de la serie.

España se situaba netamente por debajo de esa media, con un 66,9 %, aunque había subido tres décimas desde el primer trimestre.

Cuatro países tenían tasas superiores al 80 % (Japón, Suiza, Países Bajos e Islandia), mientras que los más bajos eran, con mucha diferencia Turquía (54,9 %) y a cierta distancia Italia (62,5 %), México (63,3 %), Chile (64,3 %) y Grecia (64,5 %).

Por lo que respecta al paro, en el conjunto de la OCDE subió muy ligeramente en agosto al 5 % (una décima más que en julio), pero se mantiene cerca del 4,8 % del mínimo de la serie histórica que empieza en 2001.

España, con un 10,3 % (una décima menos que en julio) se mantiene como el farolillo rojo, pero cada vez se le acerca más Finlandia, que desde junio ha alcanzado el listón simbólico del 10 % y en agosto subió al 10,1 %. EFE

