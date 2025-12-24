Ocho países felicitan a Asfura por su triunfo y desean transición «pacífica y ordenada»

Asunción, 24 dic (EFE).- Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron este miércoles al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura tras haber sido declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, y desearon que la transición en el país centroamericano «se desarrolle de manera pacífica y ordenada», según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.EFE

