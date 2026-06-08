The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ocho trabajadores mueren por un derrame de metal fundido en una siderúrgica de India

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva Delhi, 8 jun (EFE).- Al menos ocho trabajadores fallecieron este lunes y otros seis resultaron heridos por un derrame de metal fundido en la Planta Siderúrgica de Vizag en Vishakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh (sur de la India), según informaron medios locales.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local Hindustan Times, el metal fundido estaba siendo transportado en un balde gigante cuando un faloa mecánico ocasionó el derrame del material sobre los trabajadores.

«El accidente ocurrido en la Planta Siderúrgica de Visakh me ha dejado profundamente conmocionado. Me entristece saber que varios trabajadores han perdido la vida en este accidente», declaró en X el jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, quien visitó el lugar del accidente.

«He hablado con los responsables y les he ordenado que pongan en marcha medidas de ayuda en coordinación con todos los departamentos gubernamentales», añadió. EFE

eel/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR