Ochoa dice que la filantropía le ayudó a mantenerse 10 años en la LPGA

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- La mexicana Lorena Ochoa, ex número uno de la LPGA, afirmó este miércoles que la filantropía en favor de niños desamparados le ayudó a mantenerse durante 10 años en el circuito profesional del golf, cuyo ambiente no le gustaba.

“Jugar nada más para hacer dinero y ser famosa no era suficiente para mi. En el inicio de mi carrera estuve cerca de tirar la toalla, le dije a mi mamá que no me gustaba el ambiente del tour. Al final regresé, pero lo hice con una fundación, que fue mi motivación para ganar”, explicó en un evento en Ciudad de México.

Ochoa se retiró en 2010, luego de obtener 27 títulos de la LPGA y de convertirse en una de las mejores deportistas en la historia de México, ya que de 2007 a 2010 estuvo en el primer lugar de la clasificación.

En su fundación, la también empresaria ayuda a niños y niñas a continuar sus estudios y rehabilita y mantiene escuelas en distintos estados de su país.

“Le dije a mi mamá que si volvía era para hacer una fundación. Si estaba en una mala racha o duelo, le daba la vuelta y me decía que compito y debo ganar porque voy a ayudar a los niños a pagarles su educación o construir canchas en escuelas. Eso me dio la fuerza para regresar al tour”, añadió.

La ex atleta, hoy con 43 años, consideró que una de las claves de su exitosa trayectoria fue permitirse cometer errores.

“Mis fallas no me frustraban, me permitía fallar. A muchas compañeras la frustración por los errores detuvo sus carreras. También entendí que todos vivimos en un 80 por ciento de nuestra capacidad y que el 20 por ciento nos cuesta. Yo sabía en lo que no era buena y lo que hice fue trabajar en ello”, sentenció. EFE

