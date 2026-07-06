Octavia Spencer y Waddingham se lanzan sin red a una explosiva mezcla de comedia y acción

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Londres, 6 jul (EFE).- Octavia Spencer y Hannah Waddingham se lanzaron sin pensarlo a la explosiva mezcla de comedia y acción que les proponían en ‘Ride or Die’ (‘Cómplices hasta el final’), una serie que se estrena el próximo 15 de julio en Prime Video y que ha superado con creces sus expectativas.

«El resultado superó todo lo que habíamos oído durante la presentación inicial. Fue una propuesta excelente, y el guion estuvo a la altura de esa primera impresión», afirma Spencer en una entrevista de las dos actrices con EFE en Londres.

Algo en lo que se muestra totalmente de acuerdo Waddingham. «A veces una idea te entusiasma cuando te la presentan, pero luego lees el guion y piensas que no se ha desarrollado tanto como esperabas. Sin embargo, la escritura de Tessa (Coates, creadora y guionista de la serie) ya era muy sólida, muy potente y emocionante desde el principio».

«Nuestra labor consistía simplemente en estar a la altura de lo que ella había creado, más que en elevar el material, porque ese trabajo ya lo había hecho ella», agregó la actriz, conocida principalmente por su trabajo en la serie ‘Ted Lasso’.

Ahora cambia totalmente de registro en esta historia en la que interpreta nada menos que a una sicaria internacional, un papel para el que se tuvo que preparar intensamente porque quiso hacer la mayor parte de las escenas de acción.

La actriz reconoce que aprendió a ser una asesina en la ficción «después de muchísimas horas escuchando que lo estaba haciendo mal» y con el apoyo y la ayuda de todo el equipo.

«Porque, aunque la gente piense que soy una persona dura por ser alta -mide 1,80 metros- o por mi manera de afrontar las cosas, en realidad no lo soy. Tenía bastante miedo. Pero fueron increíblemente comprensivos y me apoyaron muchísimo, animándome constantemente y haciéndome creer que era capaz de hacerlo», explicó.

Sonríe a su lado Spencer, con la que forma una extraña y divertida pareja en la pantalla, en la que destilan una complicidad que fue creciendo en paralelo en la ficción y en la realidad.

«Nos entendemos a la perfección», afirmó Waddingham, que destacó que se entienden «casi sin hablar». Algo de lo que se ha dado más cuenta en estos días en los que realizan la promoción de la serie.

Una serie que se sustenta en la acción y en la amistad, en el hecho de que «las amigas son la piedra angular de tu vida», como resaltó la actriz.

Mientras que Spencer apuntó que ella tiene cinco hermanas y creció «con una sólida base de relaciones femeninas» y con los años también eligió una serie de amigas que son muy importantes en su vida.

Con títulos a sus espaldas como ‘Figuras ocultas’ (‘Hidden Figures’, 2017) o ‘Criadas y señoras’ (‘The Help’, 2011) -que le valió el Óscar a mejor actriz secundaria-, Spencer sigue con el mismo entusiasmo de cuando empezó en su profesión hace ya treinta años.

Y con su trabajo en esta serie ha aprendido que le alegra ser actriz. Además de «poder interpretar a personas muy interesantes con problemas que no son los míos».

Ocho episodios en los que Spencer interpreta a Debbie, una mujer que descubre que su mejor amiga, Judith (Waddingham), es una asesina profesional, y que se ve arrastrada a una carrera contrarreloj por Europa, perseguidas tanto por fuerzas del orden como por criminales.

Una producción en la que ambas actrices han ejercido como productoras ejecutivas. Las dos se implicaron mucho en el proyecto y participaron de todas las decisiones, un trabajo duro pero estimulante, un reto que creen haber superado con nota, gracias a todo el equipo.

Si en la parte técnica destacaron principalmente a Coates, las actrices alabaron el trabajo del resto del «extraordinario reparto» en el que están Bill Nighy, Ed Skrein, Sylvia Hoeks, Jacky Ido y Savannah Steyn y Calam Lynch, «dos actores jóvenes con los que estoy deseando volver a trabajar», señaló Waddingham.

«En definitiva, un grupo de personas brillantes. No hay absolutamente nadie que falle ni un solo momento», agregó. EFE

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