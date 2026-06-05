Ocupado con Irán, EEUU deja «en la cola» el conflicto en Ucrania

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El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio enfrentó a cuatro diferentes comisiones parlamentarias esta semana sobre el rol de Washington en varios conflictos en el mundo, pero el tema de la guerra en Ucrania apenas se mencionó.

Con la administración del presidente Donald Trump consumida por la crisis en Irán, Ucrania ha salido bastante del radar del gobierno estadounidense, pese al aumento de ataques letales sobre Ucrania.

El miércoles, un día después de que ataques rusos dejaran 23 muertos en todo el país, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó que Estados Unidos redujera su atención en este conflicto.

«Hoy no estamos en el foco», dijo Zelenski durante una visita a Kiev del jefe de la OTAN, Mark Rutte. «Irán es el asunto número uno para Estados Unidos, y después viene el asunto de Ucrania. Desafortunadamente estamos en la cola de estas guerras».

El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo un comentario en la misma línea el jueves al decir en San Petersburgo a periodistas que «la administración estadounidense se ve obligada a desviar su atención y ocuparse de este asunto (de Irán) por sobre todos los demás».

En una entrevista la semana pasada, Zelenski dijo que Ucrania necesita con urgencia sistemas de defensa aérea estadounidenses contra los misiles rusos, y una postura más firme ante Putin.

«Necesitamos más sanciones. Creo que necesitamos más presión», dijo el presidente ucraniano a la cadena CBS.

– Sin salida militar –

Trump hizo campaña con la promesa de poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania e invirtió meses en la diplomacia presionando a Kiev para hacer concesiones y recibió a Putin para intentar un acuerdo de paz.

Pero el esfuerzo solo ha resultado en una serie de alto el fuego fugaces e intercambios de prisioneros, mientras Moscú y Kiev siguen alejados de un acuerdo.

En su testimonio ante un panel parlamentario, Rubio admitió que las negociaciones lideradas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev estaban en un punto muerto.

«Lamentablemente… ninguna de las partes ha estado dispuesta a hacer concesiones, especialmente del lado ruso», declaró Rubio al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

«Creemos que la guerra en Ucrania, una guerra devastadora, no tiene solución militar, solo puede resolverse por la vía diplomática, y ha sido infructuosa».

Con un estancamiento en el campo de batalla, Moscú ha intensificado sus ataques de misiles y drones sobre ciudades ucranianas mientras Kiev aumenta sus ataques contra sitios militares e infraestructuras al interior de Rusia.

Rubio dijo que el éxito de Ucrania al golpear en territorio ruso probablemente sea respondido con más agresión. «El riesgo de una escalada es real, más real que hace dos años», dijo ante el Comité de Asignaciones del Senado.

En una muestra de estar abierto a la diplomacia, Zelenski escribió el jueves en una carta que «Ucrania propone poner fin a esta guerra con un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión».

Zelenski tiene las puertas abiertas para reunirse en Moscú con Vladimir Putin «en cualquier momento», contestó el Kremlin, una oferta que el presidente ucraniano ha rechazado antes.

– ¿Más acción de Europa?-

Elina Beketova, investigadora del Centro para el Análisis de Políticas Europeas, con sede en Washington, afirmó que el Kremlin tiene poco interés genuino en negociar.

«Los recientes ataques contra Ucrania indican que Rusia no está lista para desescalar», dijo Beketova.

«Una ventana para las negociaciones podría abrirse solo si la situación en el campo de batalla cambia: si Ucrania fortalece su posición como un resiliente ‘Estado fortaleza’ y Rusia queda significativamente agotada tanto en lo militar como en lo económico», aseguró.

Zelenski ha llamado a Europa a que se involucre de manera más activa, incluso a través de la diplomacia con Moscú, algo que los líderes europeos han evitado, centrándose en aislar a Rusia mediante sanciones.

«Ambos coincidimos en que Europa debe participar en las negociaciones», escribió Zelenski en Facebook el mes pasado tras una llamada con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. «Es importante que tenga una voz y una presencia fuertes en este proceso.

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