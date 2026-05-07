Ocupan 1,295 paquetes de cocaína y marihuana en dos narcolanchas en costas de Pedernales

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Santo Domingo, 7 may (EFE).-Un total de 1,295 paquetes de cocaína y marihuana fueron ocupados en el interior de dos narcolanchas interceptadas en las costas de Pedernales, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que también dio a conocer que un dominicano y un venezolano fueron apresados en dichas acciones.

En una primer caso, las autoridades, apoyadas por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), confiscaron 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana.

De manera simultánea, las unidades lograron neutralizar una segunda embarcación con otros 836 paquetes de presunta marihuana y 56 de cocaína, totalizando 892 paquetes, indicó la agencia antidrogas en un comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD «han iniciado una profunda investigación para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional y establecer la posible vinculación de otros individuos, a fin de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia», precisó la nota.

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han decomisado más de 15 toneladas de drogas.

En tanto, en 2025, decomisaron 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedentes» contra estas estructuras del crimen organizado, de acuerdo con la DNCD. EFE

mf