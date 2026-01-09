OEA, preocupada por iniciativa del Parlamento para obstaculizar la transición en Honduras

Tegucigalpa, 9 ene (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este viernes su «preocupación» por el actual panorama electoral en Honduras, donde el Parlamento, en una sesión extraordinaria, sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, de los 128 que lo integran, aprobó una iniciativa para que se haga un nuevo escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«La OEA expresa su preocupación por las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía», informó el organismo en un comunicado, tras aprobar este viernes el Parlamento la iniciativa de su titular, Luis Redondo.

Además, la cámara indicó que «observa con consternación los actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional (Parlamento), en los cuales una diputada -Gladis Aurora López, del opositor Partido Nacional- resultó gravemente herida», por un artefacto explosivo lanzado desde una calle adyacente a la sede del poder Legislativo.

«Dichos actos son incompatibles con los principios de cualquier sistema democrático», añade el comunicado, que además rechazó «la intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral mediante la participación del Ministerio Público (Fiscalía) en el proceso electoral».

Indicó además que «las dos sólidas Misiones de Observación Electoral independientes y no partidistas desplegadas en el país -las de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea- han señalado que los resultados de las elecciones presidenciales reflejan la voluntad del pueblo».

La OEA también hizo un llamamiento «a poner fin a los intentos de obstaculizar la transición constitucional» y exhortó «a que ésta se lleve a cabo de manera pacífica y conforme a la ley».

«La democracia no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante la aceptación de la voluntad popular», expresó la OEA.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 24 de diciembre presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, no reconoce los resultados del CNE aduciendo que hubo fraude e injerencia de Trump en los comicios.

La iniciativa de un nuevo escrutinio aprobada hoy por los diputados de Libre es rechazada por la oposición, que aduce que no tiene fundamento porque el CNE dio a conocer en diciembre los resultados de las elecciones, con lo que coinciden juristas y analistas locales.

Está previsto que Asfura asuma el poder el próximo 27 de enero. EFE

