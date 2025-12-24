OEA «toma nota» de declaración de resultados que deja a Asfura como presidente de Honduras

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este miércoles que «toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral» de Honduras, que estableció como virtual presidente electo del país al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato respaldado por el gobernante estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA «lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía» en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre y expresa además «su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño». EFE

