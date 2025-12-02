OEA felicita a Honduras por jornada «pacífica» y exige reforzar transparencia poselectoral

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), dirigida por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, felicitó este lunes a los hondureños por la jornada «pacífica y de alta participación» en las elecciones generales del domingo, y exhortó a las autoridades a reforzar la transparencia durante la etapa poselectoral.

En un comunicado, la Misión destacó el «espíritu cívico» de los votantes, muchos de los cuales esperaron durante horas para ejercer el sufragio tanto dentro del país como en el exterior, y reconoció «la dedicación» y el trabajo de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), instituciones del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y miles de ciudadanos que participaron en el proceso.

Señaló que la jornada transcurrió «con normalidad, salvo incidentes aislados», aunque advirtió que en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, al este del país, no se instalaron las juntas receptoras.

La MOE/OEA expresó su preocupación por acciones registradas durante la mañana de la votación, cuando efectivos de las Fuerzas Armadas «fotografiaron sistemáticamente las credenciales» de sus observadores en varios centros, así como por la restricción de ingreso a seis observadores al momento del escrutinio en algunas mesas, bajo argumentos «sin respaldo legal».

Entre sus recomendaciones, la OEA solicitó al CNE reforzar su comunicación y liderazgo en el proceso poselectoral, así como garantizar el respeto a los derechos políticos y la transparencia.

También hizo un llamado «respetuoso» al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que integre quórum, sesione y atienda los recursos de su competencia, con el fin de brindar «certeza jurídica» a la ciudadanía.

La misión instó a completar a la brevedad la elección pendiente en San Antonio de Flores y reiteró que las Fuerzas Armadas deben limitar su actuación a «garantizar la seguridad y custodia del material electoral», conforme a su rol «apolítico y no deliberante» establecido en la Constitución.

Además, recomendó asegurar «la integridad y el resguardo» de todos los documentos electorales, fortalecer la infraestructura tecnológica para la divulgación de resultados, mantener un monitoreo activo de ciberseguridad y actualizar los planes de recuperación ante incidentes que puedan afectar la disponibilidad de los sistemas.

La Misión demandó que se garanticen las «condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación» con la OEA, conforme al artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana, a los acuerdos con la Secretaría General de la OEA y a la legislación nacional, para facilitar su labor de observación en la etapa poselectoral.

Integrada por 101 observadores de 19 nacionalidades, la Misión indicó que permanecerá en el país para dar seguimiento al desarrollo de la etapa poselectoral, y agradeció a las autoridades hondureñas que facilitaron su labor. EFE

ac/gr/fa/jrh