OEA insta a Perú a desarrollar sistema para dar resultados electorales de forma más rápida

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Lima, 9 jun (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó este martes al país andino a implementar un sistema de transmisión digital de actas a nivel nacional que permita presentar resultados preliminares de manera rápida.

Durante la presentación de su informe preliminar de observación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico, remarcó la necesidad de que Perú tenga una herramienta que brinde información oficial y no dependa de sondeos a pie de urna o de proyecciones estadísticas.

Rico saludó que tanto la derechista Keiko Fujimori como el izquierdista Roberto Sánchez hayan admitido la existencia de un resultado estrecho y hayan anticipado que respetarán el resultado, pero lamentó que la demora en tener los resultados oficiales dé pie a expectativas por ambas partes en función de sondeos y proyecciones de encuestadoras privadas.

«Hemos mencionado en anteriores informes sobre la necesidad de que haya un sistema de transmisión rápida de datos preliminares que luego son confirmados por el conteo físico de votos, y eso finalmente permite proclamar a los vencedores de una elección, y esto se hace a través de medios digitales. Eso es lo conveniente», señaló Rico.

«Nos llama la atención de que esta vez se haya suspendido la transmisión digital de los votos del exterior, porque, aunque haya conteos a boca de urna y conteos rápidos por organizaciones de la sociedad civil, lo importante es la información oficial que pueden brindar los órganos electorales. Eso es lo que genera certidumbre en la población», remarcó.

Para este proceso electoral, las autoridades peruanas suspendieron la transmisión de datos a través de la plataforma digital que se había puesto para la capital Lima y Callao, por problemas de conectividad registrados en la primera vuelta, mientras que se exigió que las actas del extranjero lleguen físicamente a Perú para poder ser contabilizadas.

Son precisamente los votos emitidos del extranjero los últimos que van a escrutarse, y donde se prevé que se defina al vencedor de estos comicios, tras llegar al 96,12 % del escrutinio con una diferencia de apenas 36.000 votos entre ambos contendientes, lo que da 50,10 % a Sánchez y 49,89 % a Fujimori.

También serán claves las actas impugnadas, por lo que los observadores de la OEA desearon que los jurados electorales «resuelvan con la mayor celeridad posible las observaciones e impugnaciones que reciban».

Asimismo, Rico concluyó que «la jornada electoral transcurrió de manera tranquila y en paz», y «el escrutinio se llevó a cabo de manera ordenada de acuerdo al procedimiento establecido», de modo que los delegados de los partidos recibieron copias de las actas en aquellas mesas donde estaban presentes.

Esta misión electoral fue la vigésima quinta que la OEA despliega en Perú, compuesta por 92 observadores de 21 nacionalidades que se desplegaron en todo el territorio nacional, así como en cuatro ciudades de exterior, donde realizaron observación sobre unas 370 mesas electorales. EFE

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