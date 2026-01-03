OEA urge «prevenir una mayor escalada» en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro

Washington, 3 ene (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a «prevenir una mayor escalada» y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia.

En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que «sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo». EFE

