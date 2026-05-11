Oenegé alerta de aumento del 300 % en el uso del confinamiento solitario para palestinos

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Jerusalén, 11 may (EFE).- En los últimos dos años, el uso de confinamiento solitario en centros de detención israelíes ha aumentado un 300 %, de 1.845 detenidos en 2022 a 7.807 en 2024, informó este lunes la oenegé israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI).

«En lugar de utilizarse como una medida excepcional, el aislamiento en solitario se ha convertido en una práctica habitual, incluso contra menores y mujeres», denuncia Oneg Ben-Dror, del Departamento de Prisioneros y Detenidos de PHRI.

El informe de esta organización, basado en información del Servicio de Prisiones de Israel (IPS), distingue entre dos tipos de aislamiento: el punitivo, limitado oficialmente a 14 días, y el denominado «disuasorio», de hasta seis meses y renovable.

Sin embargo, la organización sostiene que se ha producido un cambio hacia un uso «generalizado y sin precedentes» del aislamiento punitivo como herramienta disciplinaria.

En el caso de los menores palestinos, los detenidos en aislamiento han pasado de ser uno en 2022, a 199 en 2024, mientras que entre mujeres palestinas se incrementó de dos a 25 en el mismo periodo.

El PHRI denunció que siguen registrándose casos de confinamiento extremadamente prolongado, con detenidos aislados durante más de tres años en algunos casos, incluido un caso excepcional en 2022 de un menor.

«El marcado aumento de su uso, sobre todo desde 2023, suscita seria preocupación por su impacto en los derechos humanos de los detenidos y en su bienestar físico y mental», añade la ONG. EFE

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