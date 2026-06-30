Oenegés instan a la UE a vetar los minerales extraídos de los fondos marinos

Compartir

2 minutos

Bruselas, 30 jun (EFE).- Las ONG Seas At Risk y ClientEarth pidieron este martes a la Unión Europea (UE) que cierre su mercado a los minerales procedentes de la minería en aguas profundas, después de que un estudio jurídico concluyera que la medida podría ser compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«La minería en aguas profundas se presenta como una solución al reto de las materias primas críticas. No lo es», afirmó en un comunicado eL responsable sénior de política sobre minería submarina de Seas At Risk, Simon Granberg, quien la calificó de «industria de alto riesgo» que busca industrializar «uno de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra».

El análisis, encargado por ambas organizaciones, sostiene que la UE tiene competencias para impedir la comercialización de esos minerales en aplicación del principio de precaución, que permite adoptar medidas preventivas cuando existe riesgo de daños graves o irreversibles para el medioambiente.

Según las ONG, la minería en aguas profundas podría llegar al mercado europeo en los próximos años si no se adoptan medidas, en un momento en que esta actividad se acerca a una posible explotación comercial pese a la incertidumbre científica sobre sus efectos en los ecosistemas marinos.

El estudio sostiene además que una prohibición europea podría ajustarse a las normas de la OMC si se aplica de forma no discriminatoria y queda justificada por objetivos medioambientales.

«El Derecho de la UE proporciona las salvaguardas jurídicas necesarias para impedir que productos vinculados a actividades perjudiciales entren en el mercado europeo», señaló el abogado de ClientEarth, Arthur Meeus.

La UE ha defendido en varias ocasiones una pausa precautoria sobre esta industria, una posición compartida por 43 países, y la Ley europea de Materias Primas Fundamentales excluye de facto la minería en aguas profundas de su ámbito de aplicación, según recuerdan las organizaciones.

Seas At Risk y ClientEarth pidieron a la UE y a los Estados miembros que defiendan una moratoria internacional, coordinen sus acciones para evitar extracciones ilícitas y excluyan al sector de cualquier apoyo público.

Las organizaciones consideran que las necesidades europeas de materias primas críticas pueden cubrirse mediante economía circular, eficiencia en el uso de recursos e innovación tecnológica, sin abrir una nueva frontera minera en las profundidades oceánicas. EFE

jaf/crf