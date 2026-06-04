Oenegés lamentan censura sobre masacre de Tiananmen y persecución de quienes la conmemoran

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Pekín, 4 jun (EFE).- Organizaciones de derechos humanos denunciaron que China mantiene la censura sobre la masacre de Tiananmen y la persecución de quienes tratan de conmemorarla, al cumplirse este jueves el trigésimo séptimo aniversario de la represión militar de 1989.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) afirmó en un comunicado difundido en los días previos a la efeméride que el Gobierno chino está «intensificando sus esfuerzos para borrar la memoria» de lo sucedido, mientras refuerza el control social en el país.

«La censura, la intimidación y la dura represión» de Pekín no han impedido que ciudadanos chinos en el extranjero sigan conmemorando la matanza, señaló Yalkun Uluyol, investigador sobre China de HRW, quien añadió que «al enterrar el pasado, el Gobierno chino también está enterrando el respeto por los derechos fundamentales en el futuro».

Por su parte, la organización Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) aseguró esta semana que las autoridades chinas nunca han investigado ni juzgado a los responsables de la represión, una «impunidad» que, según la entidad, ha «alentado otras violaciones de derechos humanos».

«Miembros del liderazgo actual creen que pueden cometer abusos graves porque sus predecesores lo hicieron en 1989 y después», afirmó Angeli Datt, coordinadora de investigación y promoción de CHRD.

La masacre de Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín y sus alrededores, donde se manifestaban desde hacía semanas estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y pedían una mayor apertura política.

La cifra de víctimas nunca fue revelada oficialmente por Pekín y oscila entre cientos y miles, según la fuente.

HRW recordó que las autoridades chinas mantienen prohibidas las conmemoraciones y que «no han adoptado medidas para ofrecer información o compensaciones» a las familias de los fallecidos ni para «procesar a los responsables».

La organización reclamó a Pekín que respete las libertades de «expresión, asociación y reunión pacífica» y que ponga fin al «acoso» y a las «detenciones arbitrarias» de quienes cuestionan la «versión oficial» sobre Tiananmen.

CHRD vinculó además la memoria de Tiananmen con la situación de los derechos laborales en China, al recordar que trabajadores participaron de forma destacada en el movimiento de 1989 y que entre sus demandas figuraban «mejores condiciones laborales, derecho de huelga y sindicatos independientes».

CHRD afirmó que en 2025 documentó a más de 30 defensores de derechos humanos detenidos por participar en los hechos de 1989 o por conmemorarlos.

La institución también pidió a Pekín que anule las causas contra defensores de derechos humanos, incluidos activistas laborales y personas que participaron en los hechos o trataron de recordarlos. EFE

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