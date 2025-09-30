Oenegés reclaman a la UE que frene la construcción de nuevas incineradoras de residuos

Bruselas, 30 sep (EFE).- Más de 150 organizaciones de la sociedad civil reclamaron este martes a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE una moratoria inmediata en la aprobación y construcción de nuevas plantas de incineración de residuos en la Unión Europea.

Los 156 firmantes reclamaron también que se diseñen estrategias para una reducción gradual de la capacidad de incineración existente y que se acuerde un aumento de la inversión en infraestructuras de economía circular, como sistemas de reutilización, compostaje y tecnologías de reciclaje, indicó en un comunicado la plataforma Zero Waste Europe, que lidera la iniciativa.

«La UE ya se enfrenta a una importante crisis de exceso de capacidad en la incineración de residuos», advierten los firmantes, entre los que se cuentan Amigos de la Tierra, ClientEarth, Corporate Europe Observatory, el Buró Europeo del Medioambiente, la Fundación Vida Sostenible o Retorna.

Agregan que «la expansión de la incineración socavaría la jerarquía de residuos y los objetivos de economía circular de la UE, ya que encadena a los Estados miembros a un modelo de gestión de residuos lineal y con altas emisiones».

La carta, enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los comisarios de su Ejecutivo y a los ministros nacionales competentes, recuerda que recientes estudios destacan «la alta intensidad de carbono de la incineración, que a menudo supera la de las fuentes de energía fósil debido a la importante cantidad de plástico presente en los residuos».

«La construcción de nuevas incineradoras hoy en día comprometería a Europa a décadas de emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero, lo que entraría en conflicto directo con el Pacto Verde Europeo y los objetivos de neutralidad climática», subrayó Zero Waste Europe.

Esa organización recordó que comunidades que viven cerca de las incineradoras existentes han denunciado los efectos sobre la salud de las emisiones tóxicas, incluidos contaminantes persistentes como las dioxinas, los PFAS y los metales pesados, contaminantes relacionados con el cáncer, la disfunción inmunológica y los daños en el desarrollo.

«Una moratoria es un primer paso necesario para proteger la salud pública, reducir las emisiones y permitir una transición justa hacia una economía circular sin residuos», declaró el director de políticas de contaminación cero de Zero Waste Europe, Janek Vahk.

El responsable de residuos de la organización española Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, denunció en concreto que «varias administraciones autonómicas, como la Comunitat Valenciana o Castilla y León, promueven la incineración de residuos». EFE

