Oenegés y sindicatos piden a la UE que suspenda el acuerdo de asociación con Israel

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(Actualiza con reacción de la Comisión Europea)

Bruselas, 16 abr (EFE).- Un grupo de más de 60 oenegés y sindicatos enviaron este jueves una carta a la Comisión Europea y a los países de la UE en la que reclaman la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel y que se adopten «otras medidas necesarias para cumplir con el derecho internacional».

La carta repasa «acontecimientos recientes calificados de alarmantes, como la adopción por parte de Israel de un proyecto de ley de pena de muerte en un contexto de apartheid, el aumento de la represión, la tortura y la anexión ilegal en Cisjordania, la situación catastrófica en Gaza y la ‘gazaización’ de Líbano», indican los firmantes.

Suscriben la misiva, que se envió en vísperas del Consejo de Asuntos Exteriores del 21 de abril, organizaciones como Amnistía Internacional, Cáritas Europa, Global Witness, la Organización Mundial contra la Tortura, Oxfam o Avaaz, entre otras.

Las organizaciones piden también «prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales y suspender todas las transferencias y el tránsito de armas hacia Israel».

«Han pasado ya más de siete meses desde que (la presidenta de la Comisión Europea, Ursula) Von der Leyen propusiera, sin demasiado entusiasmo, algunas medidas. Funcionarios de la UE repiten que ‘siguen sobre la mesa’, pero resulta difícil determinar qué más tendría que ocurrir para que se adopten», subrayan.

Preguntado por la cuestión este jueves, el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, señaló en rueda de prensa que las medidas propuestas «siguen sobre la mesa».

La carta se suma a otra misiva con la misma reclamación difundida la víspera, en la que más de 350 exministros, exembajadores y exaltos cargos de la UE -entre ellos el antiguo alto representante para la Política Exterior Josep Borrell- y tres grupos políticos del Parlamento Europeo también pedían la suspensión del acuerdo UE-Israel. EFE

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