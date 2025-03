Oficial emiratí dice que la demanda de Sudán a EAU ante la CIJ es una «maniobra mediática»

3 minutos

Dubái, 6 mar (EFE).- La demanda de Sudán contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que la acusa de ser “cómplice del genocidio” contra el pueblo no árabe Masalit, en la región sudanesa de Darfur, por apoyar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) es una «maniobra mediática», dijo este jueves un oficial emiratí.

«La prioridad en nuestro hermano Sudán debería ser el alto el fuego en esta guerra absurda y destructiva y hacer frente a la masiva catástrofe humanitaria, pero el Ejército y los socios de los Hermanos Musulmanes, restos del antiguo régimen, continúan con sus débiles maniobras mediáticas para justificar su rechazo a la paz y a la vía política, mientras proporcionan protección a los buscados por el Tribunal Penal Internacional», afirmó en su cuenta oficial de X Anwar Gargash, asesor del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Según anunció la CIJ, Sudán inició un procedimiento contra EAU por supuestas violaciones de sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, debido a su relación con las FAR y milicias aliadas, que está perpetrando actos que incluyen “genocidio” contra los Masalit en Sudán, particularmente en Darfur Oeste.

En su demanda, Sudán argumentó su demanda en los “actos perpetrados” por estas milicias, incluidas las FAR, y que incluyen crímenes como “genocidio, asesinato, robo de bienes, violación, desplazamiento forzado, invasión, vandalismo de propiedades públicas y violaciones de derechos humanos».

Mientras la CIJ trata el fondo del caso y hasta que se dicte un fallo definitivo, Sudán incluyó una solicitud a los jueces de dictar medidas cautelares contra Abu Dabi, para pedirle “tomar todas las medidas a su alcance” para prevenir la comisión de cualquiera de los actos que suponen un crimen de genocidio, como el asesinato de miembros del grupo

En las últimas décadas, los Masalit, grupo étnico no árabe, han sido víctimas de graves conflictos en Darfur, especialmente en el contexto de la guerra civil sudanesa y los enfrentamientos entre grupos árabes y no árabes en la región. Han sido objeto de ataques por parte de las milicias árabes y fuerzas gubernamentales sudanesas, pero también de las FAR.

El conflicto estalló el 15 de abril de 2023 por el desacuerdo entre el ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el efímero intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del dictador Omar Al Bashir.

El bando del ejército está liderado por Abdelfatah al Burhan y los paramilitares, evolución de las milicias árabes ‘Yanyauid’ que fueron armadas hace 20 años en Darfur para hacer frente a la insurrección de aquella región, son dirigidos actualmente por Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’. EFE

bm-ijm/ad