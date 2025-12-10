Oficialismo de Ecuador pide tramitar una ley para que pago a Chevron salga del correísmo

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 dic (EFE).- Legisladores del partido oficialista de Ecuador, Acción Democrática Nacional (ADN), anunciaron este miércoles que impulsarán la aprobación de una ley de repetición que permita al Estado recuperar los 220 millones que debe pagar como indemnización a Chevron, tras la condena emitida por un tribunal arbitral.

Con esta iniciativa, buscan que el dinero salga «del bolsillo» del correísmo, al que señalan como «culpables».

Xavier Ordóñez, miembro de ADN en la Asamblea Nacional (Parlamento), sostuvo que el correísmo, el movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), supuestamente «intervino» en juicios impulsados por comunidades amazónicas y presuntamente «forjaron sentencias», lo que llevó a la condena internacional.

Y aseguró que un caso como este no debe repetirse «nunca más», por lo que como bancada exigieron que se trate en primer debate un proyecto de ley de repetición que fue presentado en periodos anteriores, pero que, según ADN, «el correísmo ha impedido» que se apruebe.

«(La figura) está en la Constitución, pero no tiene reglamento y no se está ejecutando. Nosotros exigimos que esto entre a debate. No importa quién la haya presentado, nos despojamos de banderas políticas. Le pedimos a todos los involucrados en el tratamiento de esta ley que nos permitan debatirla, porque la necesitamos para que nunca más pase esto», afirmó Ordóñez.

«No vamos a permitir nunca más que el Ecuador siga siendo caja fuerte de esta gente. Queremos que se haga justicia, que se cumpla con la ley y que (el dinero) salga del bolsillo de los culpables y no del bolsillo de los ecuatorianos», añadió.

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida por Chevron en 2001-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Una sentencia emitida en 2011 por una corte de Lago Agrio cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados, pero Chevron recurrió en instancias internacionales este fallo al alegar que fue obtenido supuestamente «a través de fraude, sobornos y corrupción». El tribunal arbitral de La Haya se pronunció a su favor en 2018.

La Unión de Afectados por Chevron (Udapt) aseguró este miércoles que la sentencia internacional significa que «los pueblos indígenas y campesinos no tienen derecho a un juicio», ya que condenaron al Estado porque «no impidió que se realice el juicio» en el país.

Por lo que han pedido al juez de la causa que «actúe inmediatamente y ordene que la Procuraduría (Abogacía del Estado) y al Ministerio de Economía no paguen ese dinero a Chevron, que se retenga, y se haga un plan para empezar a trabajar con ese recurso en la remediación del desastre causado por Chevron en nuestra Amazonía», señaló Pablo Fajardo, abogado de la Udapt.

Y aseguró que irán a cortes de otros países a buscar que «se homologue la sentencia». «Lograron esos 220 millones (de dólares) sacrificando la vida de los pueblos, pero seguiremos luchando», concluyó. EFE

cbs/sm/eav