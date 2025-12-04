Oficialismo de Honduras se reunirá el domingo para tratar injerencia de Trump en comicios

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, se reunirá el domingo para tratar los «actos injerencistas, deliberados y abiertamente hostiles» del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones generales, cuyo recuento lidera el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La convocatoria, acordada con la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, llama de «manera urgente» a la Coordinación Nacional del partido a reunirse en Tegucigalpa para «exponer, analizar y deliberar» sobre la supuesta injerencia de Trump, indicó Zelaya este miércoles en la red social X.

«Denunciamos que esta flagrante coerción contra la voluntad popular, sin precedentes en nuestra historia, del presidente de la mayor potencia militar y económica del mundo, busca torcer el mandato del pueblo hondureño, estigmatizando a nuestra candidata, amenazando al electorado y pretendiendo manipular el proceso democrático para beneficiar a los mismos grupos de poder que han saqueado y sometido a la nación por más de un siglo», subrayó el exmandatario.

Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, sostuvo que la «intromisión» de Trump ha causado «daños y perjuicios graves al pueblo hondureño,» lo que exige una «respuesta firme, segura y profundamente patriótica.»

La reunión del domingo buscará definir las «acciones políticas, legales y diplomáticas» que el partido Libre adoptará para «defender la dignidad nacional, la democracia, el voto popular y la paz de la República», señaló el expresidente, quien afirmó que el partido oficialista es «pacífico y democrático, pero jamás estará de rodillas».

Trump advirtió el lunes sobre posibles consecuencias si Honduras «altera» los resultados de los comicios y pidió a las autoridades electorales reanudar el conteo de votos, suspendido durante la noche de los comicios.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de la plataforma Truth Social, Trump, que ha expresado su apoyo público al candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, sostuvo que «Honduras está tratando de cambiar los resultados» y advirtió que «habrá consecuencias» si esto ocurre.

Según el recuento de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 80,10 % de las actas escrutadas, Nasralla suma 1.029.400 votos (40,24 %) contra 1.014.987 (39,68 %) de Asfura.

La candidata oficialista quedó en un distante tercer puesto con 486.186 votos (el 19 %). EFE

