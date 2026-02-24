Oficialismo y oposición uruguayos chocan por la rescisión del contrato con Cardama

2 minutos

Montevideo, 24 feb (EFE).- La rescisión del contrato entre Uruguay y el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV) ha agudizado las tensiones políticas entre oficialismo y oposición, tras la creación de una comisión investigadora bicameral en la Asamblea General uruguaya para esclarecer los detalles del fallido acuerdo.

La actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, destacó este martes, durante la presentación de los dos primeros aviones de combate A-29 Super Tucano, la «madurez del sistema político» al acordar una única comisión, evitando el «despropósito» de mantener dos investigaciones paralelas sobre el mismo tema.

El acto contó además con la participación del exministro de Defensa Javier García -bajo cuya administración se selló el acuerdo por los buques-, quien advirtió de que la rescisión con Cardama «va a atrasar» la vigilancia marítima contra el narcotráfico y aseguró que, de haberse mantenido el contrato, Uruguay podría «tener cubierto el mar» a finales de este año.

Denunció además que el proceso estuvo «nutrido de irregularidades» y respondió a una «decisión política del Gobierno del Frente Amplio» de frenar un proyecto avanzado.

El pasado lunes, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, aseguró que el Ejecutivo analiza al menos cinco ofertas para adquirir patrulleras oceánicas tras la rescisión con Cardama, anunciada el pasado 13 de febrero junto con el inicio de acciones legales «para recuperar el patrimonio» del Estado.

El mandatario señaló que este mes seleccionarán dos de las opciones que hoy tienen sobre la mesa y, según dijo, al menos una de las propuestas que se manejan es de una empresa española.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, firmó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación. EFE

hov/scr/psh

(foto) (vídeo)