Oficialista elegido en lugar de alcalde de capital paraguaya que dimitió por investigación

3 minutos

Asunción, 27 ago (EFE).- El concejal Luis Bello, del gobernante Partido Colorado, fue elegido este miércoles intendente (alcalde) de Asunción, tras la renuncia del también oficialista Óscar Rodríguez en medio de una intervención administrativa ordenada contra la municipalidad de la capital paraguaya que reveló «iliquidez» financiera.

Bello, que gobernará la capital hasta noviembre de 2026 para completar el mandato de Rodríguez, obtuvo 15 votos a favor entre los 24 concejales de la Junta Municipal que tomaron parte en la votación secreta que fue transmitida a través de redes sociales.

En segundo lugar, con nueve respaldos, quedó el concejal opositor del Partido Patria Querida Álvaro Grau.

Previa a la elección, la Junta Municipal aprobó la renuncia presentada el viernes pasado por Rodríguez, quien también fue suspendido de sus funciones cuando comenzó la intervención en la municipalidad, el pasado 24 de junio ante presuntas «irregularidades» en la ejecución presupuestaria.

Tras un acto de posesión, Bello expresó que será un «promotor del diálogo y los consensos», al tiempo que aseguró que «tiene el desafío de contribuir a que el Gobierno de la ciudad recobre la confianza, la credibilidad y el respeto de sus vecinos».

En declaraciones a la prensa, el nuevo intendente reconoció que «la situación de la ciudad de Asunción desde el marco de los recursos no es de la mejor posible», por lo que prometió «mano dura» contra funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.

«A mí no me va a temblar el pulso para tomar decisiones que tenga que tomar en función del ciudadano», zanjó Bello.

Por su parte, en la sesión de la Junta Municipal, Grau pidió a Bello «fortaleza y la voluntad» para realizar los cambios en la institución, que denunció «ha sido destruida y devastada por esta administración saliente», al dejarla en una «quiebra financiera».

La renuncia de Rodríguez tuvo lugar poco antes de conocerse las conclusiones del informe final de la auditoría realizada por el interventor de la municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, que reveló «una situación de iliquidez» financiera debido al alto endeudamiento.

Rodríguez alegó, en una conferencia de prensa, que en el documento del interventor «no existe hecho punible alguno» en su contra «ni mucho menos daño patrimonial», aunque sí reconoció «errores administrativos».

Pereira presentó el viernes pasado su informe ante el Ministerio del Interior, que debe ser entregado por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados, donde se tenía que resolver la destitución o absolución de responsabilidad a Rodríguez.

La Contraloría pidió en mayo pasado la intervención de las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este -la segunda en importancia del país-, cuyo intendente, el opositor Miguel Prieto, fue destituido el pasado 19 de mayo por la mayoría oficialista en la Cámara Baja.EFE

nva/nvm