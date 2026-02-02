Oficialista Fernández lidera con 53% de votos, escrutado el 31% de las mesas en Costa Rica

1 minuto

San José, 1 feb (EFE).- La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, la politóloga Laura Fernández lidera con el 53,1 % de votos válidos las elecciones presidenciales de Costa Rica, escrutadas 31,14 % de las mesas, informó en su primer corte preliminar de resultados el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El candidato presidencial por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), el economista de 42 años Álvaro Ramos, es segundo con un 30 %. EFE

mjb/dmm/eav

(foto)(video)