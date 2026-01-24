Oficialista Fernández recorre la capital buscando triunfo en primera ronda en Costa Rica

San José, 24 ene (EFE).- La candidata oficialista a la presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, recorrió este sábado la capital del país con la mirada puesta en conseguir el apoyo necesario para ganar las elecciones del próximo 1 de febrero en primera ronda.

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha) visitó varios puntos de San José, donde cientos de sus simpatizantes la esperaban con cánticos de «¡Laura, presidente!», en el penúltimo día habilitado para que los candidatos realicen actividades proselitistas en lugares públicos.

Fernández bajó de su vehículo para saludar a los seguidores en el Paseo Colón, una de las principales avenidas de San José, donde al ritmo de música popular saludó a la gente y agradeció los gestos de apoyo que recibió.

Las encuestas más recientes ubican a Fernández con una amplia ventaja para ganar las elecciones, con un apoyo que alcanza el 40 % necesario para triunfar en la primera ronda, aunque los partidos de oposición han advertido que la última semana es clave para convencer a los indecisos que se ubican en torno al 30 % del electorado decidido a votar.

De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicada el pasado miércoles, el segundo lugar en las encuestas lo ocupa Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional con un 8 % de apoyo, seguido por Claudia Dobles del centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana. Luego aparecen los restantes 17 candidatos inscritos en la contienda electoral.

Fernández ha basado su campaña en presentarse como la «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, quien goza de una elevada popularidad debido a su fuerte discurso anticorrupción y contra «la casta política» y los «mismos de siempre» que, a su juicio, han gobernado el país durante las últimas décadas.

La campaña de la candidata se ha concentrado en denominarla a ella como «la continuidad» del «cambio» que representa la gestión de Chaves y también ha insistido a la población en la necesidad de conseguir una mayoría legislativa para impulsar reformas profundas del Estado, especialmente en el Poder Judicial para endurecer el código penal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Fernández también ha prometido que propondrá la suspensión de garantías fundamentales de la población en barrios conflictivos para enfrentar al narcotráfico.

Otra propuesta de la candidata es la venta de los estatales Banco de Costa Rica y Banco Internacional de Costa Rica con el fin de obtener recursos para capitalizar el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social.

El próximo 1 de febrero 3,7 millones de ciudadanos estarán convocados a las urnas para escoger al presidente del Ejecutivo y a los 57 diputados del Legislativo para el periodo 2026-2030. EFE

