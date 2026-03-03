Oficialista Partido Colorado presidirá por cuarto año consecutivo Cámara Baja de Paraguay

Asunción, 3 mar (EFE).- El diputado Raúl Latorre, del gobernante Partido Colorado, fue reelegido este martes para un cuarto período como presidente de la Cámara Baja de Paraguay -que ejercerá a partir del próximo 1 de julio-, en el inicio de las sesiones legislativas de 2026 tras un receso que empezó en diciembre pasado.

Durante una sesión preparatoria, convocada en medio de un cuarto intermedio del encuentro ordinario de los diputados, Latorre consiguió 74 votos a favor -incluidos los del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras formaciones-, una abstención y cinco ausencias.

«Esta es la primera vez en la era democrática que, en un período de cinco años, un paraguayo es electo cuatro veces para el ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Diputados», indicó Latorre al intervenir ante el pleno.

Médico de profesión, Latorre ha ejercido el cargo desde el 1 de julio de 2023.

También fueron reelegidos como vicepresidente primero el diputado oficialista Hugo Meza y en la Vicepresidencia segunda Pastor Vera, del PLRA.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, entre el 2 de marzo y el 30 de junio de cada año se puede convocar a sesiones preparatorias para designar a sus autoridades.

El periodo de sesiones de ambas cámaras del Legislativo se extiende del 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del siguiente, con un receso parlamentario que se prolonga del 21 de diciembre al 1 de marzo. EFE

