Oficialista Partido Libre dice que no otorgará «legitimidad» al nuevo Gobierno de Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) afirmó este sábado que “no otorga legitimidad política ni moral” al Gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras después de hacer un llamado a sus bases a salir a las calles.

«El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos» y se declara «oposición firme ética y popular que ejerceremos en todas las instancias», subraya la resolución de ese instituto político al concluir una asamblea extraordinaria en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras. EFE

