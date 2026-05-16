Ofician en Gaza el funeral por el último alto cargo fallecido tras los ataques de Israel

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Gaza, 16 may (EFE).- La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró en la mañana de este sábado el funeral de uno de sus últimos altos cargos de largo recorrido en la Franja, Izz al Din Al Haddad, objetivo de los ataques del viernes por la noche en la capital, según pudo comprobar EFE al asistir a la ceremonia.

En la mezquita se presentó el cadáver del alto cargo del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, envuelto en una bandera del grupo islamista y otra palestina. Según pudo saber EFE de los equipos de emergencias, el cuerpo quedó destruido tras el bombardeo israelí, por lo que el tejido permanecía cerrado.

El funeral fue tanto de Haddad como de su mujer y su hija, también fallecidas en el ataque y cuyos cuerpos permanecían tendidos al lado. Apoyadas en la pared frente a los cadáveres había dos imágenes del militante en las que se leía «El comandante mártir: Izz al Din Al Haddad (Abu Suhaib)».

Hamás aún no se ha pronunciado sobre su muerte.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel afirmó que aún está esperando la confirmación de su defunción de sus equipos.

Israel bombardeó ayer con hasta cinco misiles un edificio residencial en el barrio de Rimal, en el noroeste de la ciudad, desatando un aparatoso incendio y una gran destrucción. También lanzó un ataque contra un vehículo en las proximidades.

Entonces, el Hospital Shifa de la capital gazatí señaló que siete personas murieron en estos ataques, aunque no las identificó.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) han atacado en Gaza a la mente tras la masacre, Izz al Din al Haddad, líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre», recoge el comunicado que difundió el Ministerio de Defensa israelí en la noche del viernes.

El ataque se produjo por orden directa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, informó la cartera de este último.

Más de 850 palestinos han muerto en ataques israelíes en Gaza durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Entre ellos hay milicianos y miembros de Hamás, pero también se han documentado numerosos asesinatos de civiles en este periodo. EFE

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