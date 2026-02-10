Oficina D.Humanos ONU confirma contactos con Venezuela para reanudar presencia en el país

Ginebra, 10 feb (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, y mantiene conversaciones para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país, confirmó este martes su portavoz Ravina Shamdasani.

El equipo «se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas», indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La fuente también confirmó que el alto comisionado y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Türk ofreció apoyo para «la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro». EFE

