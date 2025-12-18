Oficina meteorológica británica prevé que la temperatura del planeta supere 1,4 °C en 2026

Londres, 18 dic (EFE).- La oficina meteorológica británica Met Office prevé que la temperatura media del planeta podría superar nuevamente 1,4 °C sobre los niveles preindustriales en 2026, lo que, de confirmarse, sería el cuarto año consecutivo en rebasar ese máximo histórico.

En su informe anual de perspectivas, la Met sitúa la temperatura media mundial en 1,46 °C por encima del promedio de 1850-1900, ligeramente por debajo de los 1,55 °C registrados en 2024, considerado el año más cálido hasta ahora.

Esto ubicaría a 2026 entre los cuatro años más calurosos de la serie histórica, iniciada en 1850, y reflejaría la continuidad del calentamiento global.

«Los últimos tres años con toda probabilidad superaron los 1,4 °C y esperamos que 2026 sea el cuarto año consecutivo en hacerlo», dijo en un comunicado el profesor Adam Scaife, líder del equipo que elabora las previsiones del organismo.

Antes de este período de calentamiento, la temperatura global rara vez superaba 1,3 °C respecto a la era preindustrial, de acuerdo con los expertos.

Nick Dunstone, coautor del informe, advirtió además de que 2026 podría volver a superar puntualmente los 1,5 °C, umbral clave del Acuerdo de París de 2015 para limitar los impactos más graves del cambio climático.

Los científicos recuerdan que cada fracción de grado importa: superar los 1,5 °C aumenta el riesgo de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas, y reduce la capacidad de adaptación de personas y ecosistemas. EFE

