«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Agregó que también es problemático que los pequeños agricultores o aficionados no estén incluidos en tales requisitos de inspección, lo que deja hasta medio millón de caballos, conejos y ovejas sin control.

Sin embargo, un portavoz del grupo, Hansueli Huber, dijo que si bien el nuevo plan es un paso en la dirección correcta, es “inaceptable” que los reglamentos para las inspecciones no anunciadas aún sean ignorados por uno de cada cinco cantones.

El aumento en la proporción de visitas no anunciadas ha sido durante mucho tiempo una solicitud de organizaciones de protección de los animales, como ‘ Swiss Animal ProtectionEnlace externo ’.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Más controles para evitar crueldad contra animales 03 de abril de 2018 - 19:34 La Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria (OSAV) anunció este martes que, en colaboración con las autoridades cantonales, desarrolla un nuevo sistema de controles para detectar y tratar los casos de crueldad hacia los animales de forma más rápida y eficiente. Las nuevas disposiciones deberían ser implementadas a principios de 2020, precisó la dependencia en un comunicado. El objetivo es detectar más rápidamente los casos de crueldad hacia los animales en las granjas del país. En Suiza, todas esas instalaciones deben estar sujetas a una inspección básica al menos una vez cada cuatro años. De acuerdo con la OSAV, 12 075, aproximadamente el 25% de las granjas, fueron inspeccionadas en 2017, de las cuales casi una quinta parte reportó “deficiencias” en términos de tratamiento de animales. La ley suiza estipula que el 10% de dichas inspecciones básicas se lleven a cabo sin previo aviso. Sin embargo, siete cantones incumplieron las disposiciones legales de los controles. Como parte del nuevo sistema de controles, la OSAV contempla incrementar a 40% las visitas inopinadas. El aumento en la proporción de visitas no anunciadas ha sido durante mucho tiempo una solicitud de organizaciones de protección de los animales, como ‘Swiss Animal Protection’. Sin embargo, un portavoz del grupo, Hansueli Huber, dijo que si bien el nuevo plan es un paso en la dirección correcta, es “inaceptable” que los reglamentos para las inspecciones no anunciadas aún sean ignorados por uno de cada cinco cantones. Agregó que también es problemático que los pequeños agricultores o aficionados no estén incluidos en tales requisitos de inspección, lo que deja hasta medio millón de caballos, conejos y ovejas sin control.