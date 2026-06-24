Ofrecen 5.000 dólares de recompensa por una jirafa que escapó de un rancho de Texas

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Austin (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Una jirafa escapó de un rancho en la zona central de Texas hace aproximadamente una semana y su propietario no ha logrado encontrarla, por lo que ofrece una recompensa de 5.000 dólares por información que permita localizarla y recuperarla.

El Refugio de Animales del condado de Real informó en Facebook que la jirafa, llamada Gracie, pertenece al rancho Cedar Hollow. Fue vista por última vez por una cámara de monitoreo de fauna al oeste de Leakey, unos 160 kilómetros al noroeste de San Antonio, según la publicación.

El administrador del rancho, Vick Jones, explicó al diario The New York Times que Gracie tiene entre tres y cuatro años y llegó a la propiedad en mayo.

Según Jones, Gracie solía recorrer una zona del rancho ubicada en un cañón para alimentarse de las ramas más altas de los árboles, un comportamiento que, aseguró, no había observado en las demás jirafas del lugar.

El administrador explicó que el animal terminó al otro lado de una puerta que delimita la propiedad y desde allí se internó en la región montañosa de Texas conocida como Hill Country, caracterizada por sus colinas, cañones y manantiales.

Esta zona es conocida por albergar varias granjas o ranchos con animales exóticos, debido al terreno y el clima de la región, al igual que a las regulaciones laxas que permite la tenencia y caza de estos animales no autóctonos en propiedad privada.

El Refugio de Animales del condado de Real pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la jirafa que se comunique con el propietario del rancho, según una publicación en Facebook. EFE

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