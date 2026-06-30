Ofrecen acuerdo a bonistas para reestructurar deuda de compañía eléctrica de Puerto Rico

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San Juan, 30 jun (EFE).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico anunció este martes que propuso un acuerdo a los bonistas de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reducir las reclamaciones presentadas por varios acreedores y dar fin a la quiebra de la agencia.

Este es un nuevo intento por reestructurar finalmente más de 10.000 millones de dólares en deuda de la compañía eléctrica de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Según explicó el ente fiscal, impuesto hace diez años por Washington, el plan es un pago en efectivo o la emisión de nuevos bonos, o una combinación de ambos, por la suma de 3.000 millones de dólares, que se distribuirían entre los bonistas de la AEE que no han consentido a un acuerdo.

Esta oferta supondría unos 1.400 millones adicionales a la contraprestación que se pagará a los bonistas que no han accedido a un acuerdo, bajo el presente Plan de Ajuste.

El acuerdo de 3.000 millones de dólares equivaldría a una recuperación de aproximadamente el 35 % de los 8.500 millones en reclamaciones presentadas, según el comunicado.

«Tenemos que resolver la quiebra de la AEE. Puerto Rico deberá poder cerrar este último capítulo de su crisis fiscal y seguir adelante», afirmó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

La oferta, según la JSF, refleja la dirección del Tribunal Federal de San Juan de continuar con la mediación para intentar alcanzar un acuerdo consensuado que resuelva la crisis de deuda de la AEE.

«Esta oferta representa una vía seria y de buena fe para concluir este caso, y exhortamos a los bonistas que aún no han consentido a que la acepten y pongan fin a la quiebra de la AEE, en beneficio de los acreedores, de la AEE y del pueblo de Puerto Rico, que merece un suministro eléctrico confiable y asequible», enfatizó Mujica.

Según dijo el ente fiscal, varios acreedores, entre ellos los prestamistas de la línea de crédito para combustible y los acreedores no asegurados, así como algunos tenedores de bonos, ya han aceptado el Plan de Ajuste para reestructurar la deuda de la AEE, y dichos acuerdos permanecerán en efecto.

La JSF fue creada por el Congreso de Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que ascendía a 70.000 millones de dólares, y supervisar sus finanzas públicas. A día de hoy, solo queda llegar al acuerdo respecto a la compañía eléctrica estatal. EFE

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