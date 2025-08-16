The Swiss voice in the world since 1935

Ofrenda floral de Putin en cementerio de Alaska donde yacen restos de pilotos soviéticos

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizó este viernes una ofrenda floral en un cementerio en Alaska donde yacen los restos de pilotos soviéticos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El jefe del Kremlin se acercó al camposanto después de la cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

Delante de cada tumba Putin se paró durante unos instantes, hizo una genuflexión y depositó un ramo de rosas rojas.

Posteriormente, el líder ruso se dirigió hacia su avión para abandonar Alaska tras una estancia de cuatro horas en suelo estadounidense.

En el cementerio visitado por el mandatario ruso están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Previamente, Putin destacó en la rueda de prensa con Trump que en América y, particularmente en Alaska, se conserva «un gran legado cultural ruso».

«Templos ortodoxos, muchos, más de 700 puntos geográficos que tienen procedencia rusa», dijo.EFE

