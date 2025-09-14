The Swiss voice in the world since 1935

Ogier gana el Rally de Chile y es el nuevo líder del Mundial

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santiago de Chile, 14 sep (EFE).- El francés Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) es el nuevo líder del Mundial de rallys, que pretende ganar por novena vez, tras imponerse el de Chile, que terminó este domingo con los cuatro últimos tramos cronometrados.

El ocho veces campeón mundial firmó su victoria número 66 en su rally mundialista número 200 al acabar con 11 segundos de ventaja sobre el hasta ahora líder, el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris); 46.5 sobre el francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20) y 59 sobre el actual campeón mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Ogier lidera ahora el Mundial de pilotos con 224 puntos, dos más que Evans y 21 más que el finlandés Kalle Rovanperä (Hyundai i20).

El Mundial se reanuda en un mes, del 16 al 19 de octubre, con la duodécima y antepenúltima cita, el Rally de Europa Central, en Alemania, Austria y República Checa. EFE

