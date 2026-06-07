OIEA: atacar un instalación de combustible nuclear en Chernobil es «jugar con fuego»

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Viena, 7 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó este domingo de «extremadamente preocupante» el ataque con dron contra una instalación de almacenamiento de combustible nuclear usado cerca de la central ucraniana de Chernóbil y advirtió de que se trató de una «situación límite» para la seguridad atómica.

«Atacar una instalación que alberga grandes cantidades de material nuclear es jugar con fuego y nunca debe ocurrir», afirmó Grossi, quien anunció que el OIEA seguirá investigando lo sucedido.

Tras inspeccionar el lugar, un equipo del OIEA confirmó que el ataque causó daños estructurales importantes en parte del edificio de recepción de combustible, incluida una oficina de esa agencia de la ONU en esas instalaciones.

Los expertos observaron desperfectos en la fachada, paredes y escaleras, además de cristales rotos, ladrillos desprendidos y otros restos esparcidos por la zona, según informó el OIEA en X.

Pese a la magnitud de los daños, los inspectores verificaron que los niveles de radiación permanecían dentro de la normalidad, por lo que el incidente no provocó contaminación radiactiva.

Según el OIEA, en el momento del ataque el combustible nuclear gastado estaba almacenado en contenedores situados a varios cientos de metros del edificio alcanzado, mientras que otros depósitos más próximos se encontraban vacíos.

El organismo indicó que todavía no está claro cuándo podrá reanudarse la recepción de combustible procedente de las centrales nucleares ucranianas en funcionamiento.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania había denunciado que el dron ruso dañó también un edificio utilizado por el personal del organismo internacional y sostuvo que el ataque crea «riesgos inaceptables para la seguridad nuclear».

Kiev aseguró haber informado al OIEA y espera que el asunto sea tratado durante la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, que comienza este lunes en Viena.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) calificó el ataque como un crimen de guerra y afirmó que fue perpetrado con un dron Geran-2 lanzado por las fuerzas rusas durante la madrugada del domingo.EFE

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