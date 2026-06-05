OIEA: El ataque con dron contra una planta nuclear en Emiratos fue un «evento muy serio»

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Viena, 5 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó este viernes como «evento muy serio» el reciente ataque con un dron explosivo contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y habló de «riesgos inaceptables».

Un drone explosivo, enviado según EAU desde Irak, causó un incendio el pasado 17 de mayo en una instalación eléctrica situada fuera del perímetro de la central nuclear de Barakah.

La planta, operativa desde 2019, es la primera central atómica de Emiratos y forma parte del programa del país para diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia del gas y el petróleo.

Grossi destacó en rueda de prensa en Viena, al margen de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA, la «reacción muy exitosa» del operador nuclear emiratí tras el ataque.

«El sistema respondió bastante bien. Pero estoy seguro que se realizarán análisis y evaluaciones, por ejemplo, de la disposición de las líneas de suministro eléctrico externo», aseguró el director general.

Egipto, Jordania, Marruecos y Arabia Saudí convocaron para hoy una reunión extraordinaria de la Junta, a puerta cerrada, para analizar lo sucedido en EAU.

En su discurso al inicio de la reunión, que terminó sin decisión formal, Grossi destacó que «las actividades militares contra las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares conllevan riesgos inaceptables».

«La seguridad nuclear es fundamental y aplicable a todos, sin excepción. Aquí no existen dobles o triples raseros para el OIEA. Un ataque a cualquier instalación, sea dónde sea, es inaceptable, una línea roja, un tabú», dijo Grossi.

La Junta del OIEA se reúne el lunes próximo para su reunión trimestral de verano, centrada en la situación en diferentes zonas de conflicto, como Ucrania, Irán y el Golfo Pérsico.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, varias instalaciones nucleares han sido atacadas.

La central de Zaporiyia, la más grande de Europa, situada en el sur de Ucrania, ha sido objetivo de drones y proyectiles rusos y ucranianos, mientras que Estados Unidos e Israel atacaron en junio de 2025 y en marzo de 2026 numerosas instalaciones atómicas en Irán. EFE

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