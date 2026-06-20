OIEA: La central nuclear de Zaporiyia vuelve a quedar sin suministro eléctrico externo,

Compartir

2 minutos

Viena, 20 jun (EFE).- La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia ha vuelto a perder el suministro eléctrico externo, por vigésima vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.

La causa del nuevo corte es un problema que afecta a la conexión Ferrosplavna-1 de 330 kilovoltios, la única que quedaba disponible, precisó el organismo con sede en Viena en un comunicado publicado en redes sociales.

Según informaron a esta agencia nuclear de la ONU los expertos de su misión desplegados en la citada central atómica, la mayor central atómica de Europa con seis reactores y actualmente controlada por Rusia, los generadores diésel de emergencia se pusieron en marcha automáticamente para proporcionar electricidad de respaldo para el enfriamiento del núcleo del reactor y otras funciones esenciales de seguridad nuclear.

La pérdida de «la alimentación eléctrica externa por vigésima vez durante el conflicto militar subraya una vez más la precaria situación de seguridad nuclear en el lugar», resaltó el director general del OIEA, Rafael Grossi, en la nota.

Por otro lado, Grossi informó de que los trabajos para reparar la línea principal de 750 kV Dniprovska de la planta, desconectada desde hace tres mese, continúan bajo un alto el fuego local y temporal logrado con la mediación del OIEA

Grossi destacó la «importancia vital» de fortalecer la conexión de Zaporiyia a la red eléctrica como parte de los esfuerzos para ayudar a prevenir un accidente nuclear.

Aunque la citada planta, situada en el sureste de Ucrania, ya no genera energía debido a que sus seis reactores están en parada técnica, sigue requiriendo un suministro eléctrico constante para garantizar la refrigeración del combustible nuclear, que aún genera calor residual. EFE

wr/fpa