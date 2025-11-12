OIEA considera «indispensable y urgente» que Irán vuelva a someterse a controles nucleares

1 minuto

Viena, 12 nov (EFE).- El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, señaló este miércoles que, cinco meses después de los ataques de Estados Unidos e Israel, es «indispensable y urgente» que Irán vuelva a someterse a controles nucleares, tras haber suspendido su cooperación con los inspectores internacionales.

Un informe técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insta a Irán a «aplicar las actividades de salvaguardias (controles)» según el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que «sigue en vigor y cuya aplicación no puede suspenderse bajo ningún caso».

Según el documento, obtenido por EFE en Viena ante la próxima reunión de la Junta de Gobernadores de esta agencia de la ONU la semana próxima, Israel y EEUU bombardearon durante la llamada «guerra de los doce días» en junio pasado siete de las 20 instalaciones nucleares más relevantes en Irán. EFE

jk/ll/psh