OIEA pide implementar «de buena fe» acuerdo con Irán para reanudar inspecciones nucleares

3 minutos

EL Cairo, 9 sep (EFE).- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, pidió implementar «de buena fe» el acuerdo técnico firmado con Irán este martes en El Cairo que establece las formas de reanudar las labores de inspección de esta agencia en el país persa.

«Este es un paso en la dirección correcta, una puerta que estamos abriendo, y, por supuesto, aún quedan muchas cosas por hacer. Debemos implementarlo de buena fe. Otros en todo el mundo pueden ayudarnos, y estoy seguro de que lo harán correctamente», dijo Grossi en una rueda de prensa desde El Cairo.

El argentino hizo estas declaraciones tras firmar el acuerdo con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en presencia del jefe de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty, cuyo país ha ejercido como mediador para que la agencia y Teherán reanudaran la cooperación tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio contra Irán.

«Lo que hemos hecho hoy, lo que hemos concluido, puede no parecer grandilocuente, ya que se trata de un documento técnico», dijo Grossi al detallar que el texto «describe cómo se puede reanudar la indispensable labor de inspección» que el OIEA debe realizar en Irán de conformidad con el Tratado de no Proliferación Nuclear.

El director de la agencia afirmó que el deber de la OIEA es «escuchar» y afirmó que entiende «que las circunstancias tras los acontecimientos de junio son difíciles y complejas con Irán», dijo sin hacer referencia explícita a los ataques de Israel, algo por lo que Teherán aún exige una condena por parte de la organización.

«Irán ha adoptado una serie de medidas que respetamos (…) Contamos con procedimientos de implementación de salvaguardias y nos corresponde sentarnos respetuosamente, conscientes de las diferencias que puedan existir, pero con un objetivo común: buscar la implementación de un acuerdo internacional», sentenció.

La cooperación de Irán con la OIEA fue suspendida por el Gobierno iraní tras los ataques de junio pasado de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares, entre advertencias internacionales de que el país persa habría enriquecido uranio que le podría acercar a la fabricación de armas nucleares, algo que niegan los iraníes.

Desde los bombardeos de Israel y EE.UU. se desconoce el paradero de las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60 %, muy cerca del necesario para fabricar bombas atómicas.

Ante la falta de cooperación de Teherán con el OIEA y otras violaciones previas de sus obligaciones nucleares, tres potencias europeas (Francia, Reino Unido y Alemania) iniciaron hace unos días un mecanismo legal para imponer nuevamente sanciones internacionales contra Irán, al considerar que ha incumplido de forma «clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

Los europeos han ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, si informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos. EFE

