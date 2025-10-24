OIM: 1,5 millones de gazatíes siguen sin techo y sus necesidades son urgentes

2 minutos

Ginebra, 24 oct (EFE).- Al menos 1,5 millones de gazatíes carecen de alojamiento adecuado en Gaza y se requiere mucha más asistencia para atender sus necesidades más urgentes, advirtió este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin un alojamiento adecuado la recuperación de la Franja no es posible, ya que «cada persona merece vivir con seguridad y dignidad, y la ayuda alimentaria, incluyendo alimentos, agua, medicinas y alojamiento, debe poder llegar a todos, en todas partes», señaló la directora general de la OIM, Amy Pope, en un comunicado.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, la agencia de la ONU ha enviado a Gaza más de 47.000 artículos de primera necesidad, incluyendo 2.500 tiendas de campaña.

«Cientos de miles de personas están intentando regresar a sus casas, a menudo para encontrarlas reducidas a escombros mientras la infraestructura básica ha sido destruida», subrayó la organización, que indicó que muchos gazatíes aún tienen que recurrir a sacos como único material para protegerse del frío y la lluvia.

La OIM ha preparado 4,1 millones de artículos para proteger a la población del frío invernal, incluyendo lonas y estufas, a la espera de poder entregarlos.

La agencia, como otros actores humanitarios, se quejó de que a pesar del alto el fuego persisten «restricciones sistemáticas» a la entrada de ayuda en la Franja, por el limitado número de pasos fronterizos abiertos, los retrasos burocráticos y la inseguridad que aún existe en el territorio palestino.

«Tras un bloqueo total de seis meses las necesidades en Gaza siguen siendo abrumadoras», concluyó la OIM. EFE

abc/rcf