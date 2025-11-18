OIM: devueltos a Libia 1.160 migrantes interceptados en el Mediterráneo en una semana

1 minuto

Túnez, 18 nov (EFE).- Un total de 1.160 migrantes fueron devueltos a Libia durante la semana del 9 al 15 de noviembre, tras ser interceptadas en el Mediterráneo las embarcaciones en las que navegaban para intentar llegar a Europa, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En su informe semanal, el organismo de Naciones Unidas explicó además que, durante el mismo período, 40 personas desaparecieron y cuatro fallecieron en su travesía por la ruta el Mediterráneo Central, cuyo principal punto de partida es Libia, país considerado «no seguro» para la devolución de migrantes.

La OIM señaló que, desde principios de este año hasta el pasado 15 de noviembre, 24.673 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 21.407 hombres, 2.162 mujeres y 896 menores, mientras que las 208 personas restantes no se especificó su género.

En el mismo lapso, 555 personas perdieron la vida en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, mientras que 538 permanecen desaparecidas.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana.

Según el último informe que publicó por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), de las 62.569 personas que alcanzaron costas italianas desde principios de año hasta el 16 de noviembre desde el norte de África, 55.657 salieron de Libia. EFE

sb/lfp/rf