OIM: disminución de llegadas a las Canarias este año no hace que la ruta sea más segura

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(Corrige la tasa de disminución en el primer párrafo)

Ginebra, 22 jul (EFE).- El número de inmigrantes que han llegado este año a las Canarias en embarcaciones desde las costas africanas se ha reducido en casi dos tercios, pero la ruta no es por ello más segura, como muestra el reciente naufragio con al menos 144 víctimas, alertó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«La gente sigue arriesgándolo todo, porque persisten las presiones que impulsan estos viajes», valoró la directora regional de la OIM para África Occidental y Central, Sylvia Ekra, en un comunicado.

La embarcación siniestrada había partido de Gambia con aproximadamente 180 personas a bordo y permaneció 25 días en el mar antes de que la Guardia Costera mauritana y pescadores locales pusieran en marcha las labores de rescate, en las que se pudo salvar a 38 tripulantes.

Esta semana se confirmó que al menos 144 migrantes estaban desaparecidos en el naufragio, aunque se ha recuperado el cadáver de uno de ellos.

Según la agencia de Naciones Unidas, la tragedia eleva a 168 las vidas perdidas este año en la ruta atlántica desde África Occidental hasta Canarias, aunque el número real podría mucho ser mayor, ya que hay varios naufragios con cientos de víctimas por confirmar.

Este año se han registrado 4.440 llegadas a las Islas Canarias, frente a las 11.575 contabilizadas entre enero y julio del año pasado, lo que supone un descenso del 61,65 %.

Según la OIM, este último incidente pone de relieve la necesidad urgente de reforzar la cooperación regional con el fin de evitar nuevas pérdidas de vidas en esta ruta migratoria. EFE

abc/rcf