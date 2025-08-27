The Swiss voice in the world since 1935

OIM en Libia informa que 68 personas desaparecieron en el Mediterráneo en la última semana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Argel, 27 ago (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este miércoles de que 68 personas desaparecieron en la última semana en el mar Mediterráneo, mientras que más de 300 fueron devueltas a Libia, país considerado «no seguro» para los migrantes.

La OIM precisó en su informe que, desde principios de este año hasta el 23 de agosto, 319 personas desaparecieron en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 427 perdieron la vida en el mismo trayecto.

En el mismo periodo, 14.920 personas fueron devueltas a Libia, de las cuales 482 son niños, 1.354 son mujeres, 12.939 son hombres y de las 145 restantes no se ha especificado su género.

La ONG detalló en su informe semanal del 17 al 23 de agosto que 260 hombres, 32 de mujeres y 10 menores que salieron desde las costas libias fueron interceptados en barcas el mar Mediterráneo y devueltos al país.

Según los últimos datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de los 40.127 migrantes que llegaron a costas italianas, procedentes de África, desde el 1 de enero hasta el 24 de agosto de 2025, 35.483 salieron de Libia, 3.018 de Túnez y 745 de Argelia.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África hacia costas italianas en la ruta migratoria del Mediterráneo central, que incluye además el este de Argelia y Túnez. EFE

na/sb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR