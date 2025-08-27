OIM en Libia informa que 68 personas desaparecieron en el Mediterráneo en la última semana

Argel, 27 ago (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó este miércoles de que 68 personas desaparecieron en la última semana en el mar Mediterráneo, mientras que más de 300 fueron devueltas a Libia, país considerado «no seguro» para los migrantes.

La OIM precisó en su informe que, desde principios de este año hasta el 23 de agosto, 319 personas desaparecieron en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 427 perdieron la vida en el mismo trayecto.

En el mismo periodo, 14.920 personas fueron devueltas a Libia, de las cuales 482 son niños, 1.354 son mujeres, 12.939 son hombres y de las 145 restantes no se ha especificado su género.

La ONG detalló en su informe semanal del 17 al 23 de agosto que 260 hombres, 32 de mujeres y 10 menores que salieron desde las costas libias fueron interceptados en barcas el mar Mediterráneo y devueltos al país.

Según los últimos datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de los 40.127 migrantes que llegaron a costas italianas, procedentes de África, desde el 1 de enero hasta el 24 de agosto de 2025, 35.483 salieron de Libia, 3.018 de Túnez y 745 de Argelia.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África hacia costas italianas en la ruta migratoria del Mediterráneo central, que incluye además el este de Argelia y Túnez. EFE

