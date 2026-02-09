OIM informa de muerte o desaparición de 53 migrantes, incluidos dos bebés, en costa Libia

1 minuto

Ginebra, 9 feb (EFE).- Cincuenta y tres migrantes, entre ellos dos bebés, han fallecido o están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación neumática que transportaba a unas 55 personas frente a las costas de Libia, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según las informaciones recolectadas por esta organización, la embarcación volcó al norte de Zuwara, Libia, el pasado viernes y solo dos mujeres nigerianas pudieron ser rescatadas en una operación de salvamento dirigida por entidades libias. EFE

