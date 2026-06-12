OIT aprueba histórico convenio para proteger a los trabajadores de plataformas digitales

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Ginebra, 12 jun (EFE).- Los representantes estatales, sindicales y empresariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobaron este viernes un histórico convenio para garantizar el empleo decente para los trabajadores de las plataformas digitales.

El convenio, que entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos miembros, se aprobó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.

El texto, alcanzado tras años de debates, tiene por objetivo que empleados del sector -por ejemplo, taxistas y repartidores empleados a través de aplicaciones- estén equiparados al resto de trabajadores en materias como derecho a un salario mínimo, seguridad social o protección frente al despido. EFE

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