OIT aprueba histórico convenio para proteger a los trabajadores de plataformas digitales

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(actualiza al final con explicaciones de responsables de la OIT en rueda de prensa)

Ginebra, 12 jun (EFE).- Los representantes estatales, sindicales y empresariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobaron este viernes un histórico convenio para garantizar el empleo decente para los trabajadores de las plataformas digitales.

El convenio, que entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos miembros, se aprobó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.

El texto, acordado tras años de debates, tiene por objetivo que empleados del sector (desde taxistas de plataformas como Uber y Bolt a repartidores de Deliveroo o Glovo, entre otros) estén equiparados al resto de trabajadores en materias como el derecho a un salario mínimo y a seguridad social, o protección frente al despido.

El convenio reconoce que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» y abriendo nuevas vías para el empleo, aunque reconoce «déficits» en materia de trabajo decente en un entorno donde estas empresas operan con clientes y trabajadores en distintos países.

En ese contexto, el texto apela a cada Estado miembro a adoptar medidas para que el sector respete los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, incluyendo la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y el uso de mano de obra infantil, la no discriminación y un entorno seguro y saludable.

También exhorta a los países a que adopten el convenio -en los que entraría en vigor a los doce meses de la ratificación- a tomar medidas para una adecuada remuneración de estos empleados, «en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado aplicable».

Por otro lado pide medidas para garantizar a los trabajadores de plataformas digitales acceso a la protección de la seguridad social, a una correcta formación, y prohibir el despido o la «desactivación de la cuenta» de un trabajador por motivos discriminatorios o ilícitos.

Alerta sobre los algoritmos

El convenio hace notar el creciente uso de sistemas basados en algoritmos y otros métodos similares para evaluar el trabajo en plataformas y tomar otras decisiones en sus empleados, por lo que pide a los firmantes que los trabajadores sean informados de cómo se toman esas decisiones y tengan derecho a que sean revisadas.

Además, reconoce el derecho a los trabajadores a interrumpir una tarea cuando exista un peligro grave para su vida o su salud, e incorpora protecciones sobre los datos personales de los empleados así como contra la violencia y el acoso, incluida la perpetrada en línea.

«Este nuevo convenio brindará un enfoque de derechos para que los Estados aborden, junto a los actores sociales, los nuevos desafíos en materia laboral, social y sindical», destacó el argentino Gerardo Martínez, vicepresidente de la conferencia y representante de los trabajadores.

Una revolución más veloz que la industrial

El convenio fue negociado por la Comisión sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, cuyo presidente, Colin Jordan, subrayó que con este paso la organización ha querido adaptarse a una revolución tecnológica «incluso más significativa que las anteriores revoluciones agrícola o industrial», por su mayor celeridad.

«Era extremadamente importante que la OIT dijera al mundo que una organización multilateral que incluye a trabajadores y empleadores es capaz de seguir el ritmo de este rápido avance tecnológico», destacó el también ministro de Trabajo y Seguridad Social de Barbados en rueda de prensa posterior a la votación.

La directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, Sukti Dasgupta, agregó que con este convenio se busca llevar a quienes no están en una relación laboral formal derechos y beneficios hasta ahora limitados en gran medida a empleados asalariados.

En ese sentido, indicó, el texto busca «una correcta clasificación de la relación laboral», ya que en la economía digital hay muchos trabajadores que no están contratados formalmente.

Dasgupta subrayó que todavía es pronto para saber cuántos países lo ratificarán, o si entre ellos se encontrarán importantes sedes de multinacionales tecnológicas como Estados Unidos o China, aunque aseguró que «tras lo escuchado en el plenario, parece haber bastante interés, y esperamos conseguir rápidamente las dos ratificaciones necesarias para poder empezar».

Añadió que incluso si algunos países no lo ratifican «proporcionará orientación normativa parta todos», mientras que en los que sí lo hagan brindará a la OIT la posibilidad de intervenir a través de su mecanismo de supervisión si se denuncian incumplimientos del convenio. EFE

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