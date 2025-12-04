OIT pide medidas para promover la economía circular, que ya mueve un 5 % del empleo global

Ginebra, 4 dic (EFE).- Entre 121 y 142 millones de trabajadores en el mundo (entre un 5 % y un 5,8 % del total) se encuentran en sectores que contribuyen a la economía circular, como la reparación, el reciclaje, el comercio de segunda mano y la gestión de residuos, señaló un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que propone medidas para promover este motor económico sostenible.

El estudio es el primero a nivel global sobre este sector económico y ha sido realizado en colaboración con el Banco Mundial (BM) y la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre una Economía Verde.

OIT señala que el continente americano es la región con mayor proporción de empleo circular (un 6,44 %).

También advierte de que más de la mitad de todos los trabajadores de la economía circular, unos 74 millones, pertenecen al llamado empleo informal, aquel no regulado y sin protección estatal, algo especialmente frecuente en las naciones en desarrollo.

Ante ello, el estudio recomienda medidas como la promoción de esta economía circular mediante la contratación pública y la inversión en sectores de alta potencial donde todavía no está del todo desarrollado, como la industria y la construcción.

También hace un llamamiento a que en estos trabajos se extienda la protección social y la defensa de los derechos laborales fundamentales, así como a que se cumplan mejor las normas de seguridad y salud en el trabajo.

«Los empleos en la economía circular son altamente intensivos en mano de obra y representan una verdadera oportunidad para crear empleo local, particularmente en los países en desarrollo donde estas prácticas ya forman parte de la vida cotidiana», destacó la experta en género e inclusión económica del Banco Mundial Namita Datta. EFE

abc/rf