Ola progresista sorprende a demócratas antes de votaciones de medio término en EEUU

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La izquierda antisistema de los Demócratas ha conseguido una serie de victorias en las primarias de Estados Unidos, en lo que significa un duro golpe para los líderes tradicionales del partido a pocos meses de las elecciones de medio término.

La demócrata socialista Melat Kiros, una exabogada de 29 años, sorprendió el martes al derrotar a la veterana legisladora Diana DeGette en un distrito de la Cámara de Representantes en Denver (Colorado).

Este triunfo se produjo una semana después de que aspirantes de izquierda respaldados por demócratas socialistas lograron victorias en la ciudad de Nueva York, incluso contra miembros en ejercicio del Congreso.

Los resultados podrían estar impulsados por el estancamiento generacional del partido y un aparato político que muchos jóvenes votantes creen que ha fracasado a la hora de confrontar al presidente republicano Donald Trump.

Para el senador Bernie Sanders, referente histórico de la izquierda estadounidense, el resultado en Colorado evidenció un movimiento político más amplio contra el sistema establecido.

– «Cansados» del statu quo –

«La marea está cambiando», escribió Sanders en X, felicitando a Kiros por su «extraordinaria victoria» sobre una legisladora que llevaba 30 años en el cargo.

«Los estadounidenses están cansados de la política del statu quo. Quieren representantes en el Congreso que se enfrenten a la oligarquía y luchen por las familias trabajadoras».

Trump está aprovechando el auge de la izquierda de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre para afirmar que los «comunistas» están desatados y representan la mayor «amenaza» a la nación en su historia.

«Usan las palabras ‘Demócratas Socialistas’ porque suena agradable, pero en realidad de lo que están hablando es de comunismo», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca esta semana.

La victoria de Kiros fue particularmente llamativa porque DeGette ni siquiera se presentaba como demócrata de centro. Es miembro del Caucus Progresista del Congreso y contaba con el apoyo de destacados legisladores de izquierda.

Kiros, activista pro-palestina, crítica de Israel e hija de inmigrantes etiopes, aun así la atacó desde la izquierda. Argumentó que los votantes necesitaban una representante más joven, con una comprensión más directa de los precios de los alquileres, los bajos salarios y la influencia empresarial en la política.

– «Es generacional» –

Pero la noche de primarias en Colorado no se trató solo de socialismo.

El fiscal general del estado, Phil Weiser, que no es demócrata socialista, derrotó al senador Michael Bennet en las primarias para gobernador. Weiser se presentó como un guerrero contra Trump y retrató a su oponente, mucho más experimentado, como un privilegiado de Washington.

Kurt Bardella, exasesor republicano en el Congreso y que ahora es estratega demócrata, advirtió contra interpretar los resultados simplemente como una revuelta izquierda contra el centro.

«No se trata de ‘socialismo’; se trata del sistema», escribió Bardella en X. «Se trata de lo ‘viejo’ frente a lo ‘nuevo’. Es generacional».

Ese ánimo también fue visible en el competitivo Distrito 8 de Colorado, donde el representante estatal progresista Manny Rutinel derrotó a un rival más moderado por la nominación demócrata para enfrentarse al representante republicano Gabe Evans.

Los demócratas necesitan ganar solo un puñado de escaños para recuperar la Cámara de Representantes, lo que hace que cualquier disputa sobre la imagen del partido sea especialmente delicada.

Sus líderes han tratado de evitar que el conflicto escale abiertamente, presentando los avances de la izquierda como fenómenos locales. Pero las primarias han complicado esa tarea.

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